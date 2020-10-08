جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة حيث استمر فريق الأهلى الذى حسم درع الدوري الـ42 رسميا فى الصدارة برصيد 85 نقطة وجاء الزمالك ثانيا برصيد 65 نقطة وحل بيراميدز ثالثا برصيد 63 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة



جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة حيث انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي : في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.