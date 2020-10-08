شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: أطالب وزير الرياضة بالتدخل لتأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بسبب افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أنه من مصلحة الكرة المصرية تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين في الدوري من أجل التحضير الجيد لبطولة افريقيا.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: من الصعب أن يسافر الزمالك إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود ومن بعدها السفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

أردف: لابد من تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك من أجل التحضير لافريقيا.

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استطرد: نزول أحمد عيد بدلا من حازم امام تغيير اضطراري ونزول اسلام جابر بد من محمد حسن تغيير مركز بمركز ولكن لم يكن موجود صانع الألعاب مثل فرجاني ساسي واوباما وأشرف بن شرقي ولذلك غاب الشكل الجمالي في الملعب.

أضاف: لم نشعر بالمستوى طوال المباراة لغياب صانع الألعاب ولكن شعرنا بأداء الزالك في الدقائق العشر الأخيرة بسبب النزعة الهجومية لتحقيق الثلاث نقاط.