شكرا لقرائتكم عبد الحليم: تعادل الزمالك مع دجلة نتيجة عوامل خارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق أن هناك لاعبين لا تستغل الفرص التي تحصل عليها وكان عليهم أن يتمسكوا بهذه الفرصة وهناك طارق حامد مجهد بسبب ضغط المباريات ورغم ذلك يؤدي بشكل جيد.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: فريق وادي دجلة وصلوا لمرحلة عدم القدرة على الوقوف في الملعب وتأثر أدائهم الفني في المباراة ولكن لم يستغلها الزمالك.

شدد: تعادل الزمالك مع دجلة شيء طبيعي في كرة القدم نتيجة عوامل خارجية ، وعدد المباريات المتوالية التي يلعبها الزمالك تعرض الفريق للإجهاد.

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تابع: الزمالك يمثل مصر في بطولة خارجية ومش هيلعب مع فريق مصري هيلعب مع فريق مغربي وفي المغرب بيحاولوا يريحوا لاعبيهم بسبب هذه المباريات.

أضاف: الزمالك نادي مصري ويمثل الكرة المصرية اتمنى مساعدتنا من اتحاد، هل أنتم تردون أن نخرج من البطولة الإفريقية وايه يعني؟.

اختتم: الموجودين على الكرسي لإدارة كرة القدم لا يفهمون في الكرة كما نفهم نحن ولا يعرفون شيء عن الاستشفاء في كرة القدم.