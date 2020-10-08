شكرا لقرائتكم السويد تتغلب على روسيا قي لقاء ودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب منتخب السويد 2 - 1 على مضيفه منتخب روسيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس في إطار استعداداتهما لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

تقدم المنتخب السويدي بهدفين حملا توقيع أليكسندر إيزاك وماتياس يوهانسون في الدقيقتين 21 و73، فيما تكفل ألكسندر سوبوليف بإحراز هدف المنتخب الروسي الوحيد.

ويحل منتخب السويد ضيفا على منتخبي كرواتيا والبرتغال يومي الأحد والأربعاء المقبلين ضمن المجموعة الثالثة بالقسم الأول في المسابقة القارية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته أمام منتخبي فرنسا والبرتغال في أول جولتين.

في المقابل، يلعب منتخب روسيا على ملعبه مع منتخبي تركيا والمجر في نفس اليومين، في إطار المجموعة الثالثة للقسم الثاني، التي يتربع الفريق على صدارتها برصيد ست نقاط.