بالفيديو.. كشري باكياً:"كل شيء كان ضدنا ماعدا روح اللاعبين.. وأبارك لأسوان على البقاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد كشري، المدير الفني لنادي أسوان، سعادته للغاية ببقاء فريقه في بطولة الدوري بعد الفوز بهدفين اليوم الخميس على نظيرهم حرس الحدود قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وأضاف كشري، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة ـ :"نلعب في أصعب الظروف بالدوري وإمكانياتنا ليست قوية ونلعب خارج ملعبنا وحين نخسر نخسر بشرف واللاعبون قاتلوا ولو كان هناك توفيقاً في المباريات الأخيرة لكنا في مكان آخر".

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واسترسل كشري، الذي كان يتحدث باكياً من سعادته:"أبارك لجمهور أسوان على البقاء، واللاعبون الرجال فأخبرتهم أننا سنفوز والحدود بالمناسبة فريق محترماً ولكن كان لدي إصابات في المباريات الماضية حسين صبري، أوميد أوكيري، عبد المجيد جابر، سجهاوي وغيرهم ألعب بدون (ثيرد باك) وسط ضغوطات كثيرة".

وتابع مدرب أسوان:"كل شيء ضدك ماعدا روح اللاعبين وإصرارهم على البقاء وفرحتي كبيرة لأننا أُرهقنا فنلعب طول الدوري وقت الدوري وكل مباراة أخوضها مؤخراً ألعب وناقص 6 أو 7 لاعبين".

وأتم كشري تصريحاته بـ:"حتى لو هُزمنا نؤدي مباريات كبيرة والناس في الشارع تقول لي لا نشاهد مباريات الأهلي والزمالك ونتابع مباريات أسوان".