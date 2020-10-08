ضربة قبل مواجهة حرس الحدود.. الزمالك يفقد ثنائي الفريق للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

تأكد غياب الثنائي طارق حامد، وأحمد سيد زيزو، عن الزمالك، أمام حرس الحدود،في المباراة المقبلة بالدوري، للإيقاف.

ويلتقي الزمالك أمام حرس حدود يوم الإثنين المقبل في الأسبوع الـ33 بالدوري.

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ويغيب الثنائي لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة أمام دجلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ32 بالدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونال حامد 3 بطاقات صفراء، أمام الجيش بالدوري، وسموحة بالكأس، قبل أن ينال البطاقة الثالثة أمام دجلة، فيما نال زيزو بطاقات صفراء أمام نادي مصر، والمقاولون العرب، ووادي دجلة.

ويحتاج الزمالك للفوز بمباراتيه المقبلتين أمام حرس الحدود والإسماعيلي، على أن يسقط بيراميدز في إحدى مباراتيه أمام الاهلي والمقاولون، ليستعيد الفريق الأبيض وصافة الدوري، المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.