عضو الزمالك: التعثر أمام دجلة متوقع.. نتعرض لظروف غير طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن تعثر الفريق الأبيض أمام وادي دجلة كان متوقعاً، بسبب الظروف التي يمر بها الفريق حالياً.

وفي تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة قال أنور :"التعثر متوقع وأمر طبيعي، لأننا نلعب مباراة كل 72 ساعة، اللاعبون منهكون بدنياً".

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بدون أهداف ليفقد المركز الثاني عند خصم 3 نقاط بنهاية الموسم الجاري، ليتقدم عليه بيراميدز بفارق نقطة واحدة قبل جولتين من النهاية.

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وأضاف أنور :"في اتحاد الكرة يجلسون في مكاتبهم ولا يشعرون بالأندية واللاعبين، ليس فريق الزمالك فقط، وإنما وادي دجلة أيضاً كان منهك بدنياً في المباراة".

وتابع أنور :"الزمالك لن يتمكن من الفوز دائماً في ظل هذه الضغوطات، نفوز بصعوبة بفارق هدف أو خلال الوقت الإضافي، اللاعبون الذين يشاركون بدلاً من الأساسيين ليسو على نفس المستوى".

وأنهى عضو إدارة الزمالك قائلاً :"الزمالك يتعرض لأمور غير طبيعية في الوقت الحالي، ولن نستطيع الاستهانة بمواجهة الحرس وإراحة اللاعبين من أجل إفريقيا، لأننا نريد المركز الثاني أيضاً".