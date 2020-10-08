تقرير.. هل يشهد موسم 2020/21 مشاركة تاريخية لـ "الصعيد" في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب إقليم صعيد مصر من ضمان تمثيل تاريخي في الموسم المقبل للدوري المصري الممتاز، بعدما ضمن فريق أسوان رسميًا تجنب الهبوط لدوري الممتاز "ب"، كما اقترب الجونة أيضًا من البقاء.

ويمثل الصعيد أربعة فرق في الموسم الحالي للبطولة المحلية المصرية، هم بيراميدز صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، مصر للمقاصة صاحب المركز السابع، أسوان صاحب المركز العاشر والجونة صاحب المركز الخامس عشر.

وحقق أسوان الفوز الأغلى في مشواره خلال الموسم الحالي، بالتغلب على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، أول المراكز المؤدية للهبوط، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

ويبتعد الجونة بفارق أربع نقاط عن حرس الحدود، وهو ما يجعله يمتلك عدة فرص للبقاء قبل مواجهتيه أمام وادي دجلة وحرس الحدود، حيث سيضمن البقاء رسميًا في حالة الفوز على وادي دجلة أو التعادل مع حرس الحدود، كما سيتجنب الهبوط أيضًا في حالة خسارة حرس الحدود مواجهته المقبلة أمام الزمالك.

ويعني بقاء الجونة إلى جانب بيراميدز، مصر للمقاصة وأسوان أن الموسم المقبل سيشهد مشاركة خمسة فرق تنتمي للصعيد في الدوري المصري الممتاز، وهو العدد الأكبر في موسم واحد طوال تاريخ المسابقة، بعدما مثلت مشاركة أربعة فرق تنتمي للصعيد في الموسم الحالي رقمًا قياسيًا أيضًا.

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وتنتظر المسابقة المصرية صعود فريق جديد ينتمي للصعيد خلال الموسم المقبل، ويعد البنك الأهلي هو الأقرب لنيل تلك البطاقة، حيث يتصدر جدول ترتيب مجموعة الصعيد في الدوري الممتاز "ب" قبل جولة واحدة من نهاية عمر المسابقة.

وينتمي فريق بيراميدز إلى محافظة بني سويف، حيث تأهل للدوري المصري الممتاز عبر مجموعة الصعيد، تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، بينما ينتمي مصر للمقاصة إلى محافظة الفيوم، وينتمي الجونة إلى محافظة البحر الأحمر.

وفي حالة تأهل فريق البنك الأهلي سيصبح الفريق الرابع عشر المنتمي للصعيد في تاريخ الدوري المصري الممتاز، بينما شارك منافساه "بني سويف والألومنيوم" من قبل في المسابقة.

وشهد الدوري المصري مشاركة ثلاثة عشر فريقًا ينتمون لإقليم الصعيد في الدوري المصري من قبل، هم المنيا، بني سويف، أسوان، الألومنيوم، سكة حديد سوهاج، سوهاج، أسمنت أسيوط، بترول أسيوط، الجونة، مصر للمقاصة، تليفونات بني سويف، الأسيوطي سبورت "بيراميدز" والنصر للتعدين.