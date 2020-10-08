المصري يضمن البقاء بعد خسارة حرس الحدود أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ضمن المصري البورسعيدي البقاء في الدوري الممتاز، بعد خسارة حرس الحدود أمام أسوان ضمن الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

ولن يتمكن حرس الحدود من تجاوز النقطة الـ36، وهو الرصيد الذي يمتلكه المصري في الوقت الحالي، لكن مع وجود أفضلية لصالح الفريق البورسعيدي في المواجهات المباشرة.

واستطاع المصري أن يتعادل بنتيجة 1-1 في الدور الأول، بينما فاز في لقاء العودة 2-1.

Advertisements

ويتبقى أمام حرس الحدود مباراتين فقط في الدوري، بينما للمصري 4 مباريات قبل انتهاء مشواره في مسابقة الموسم الحالي.

ومع خروج المصري من دائرة الصراع للبقاء، يتبقى فقط أندية طلائع الجيش (35 نقطة)، وادي دجلة والجونة (34)، وحرس الحدود (30).

وهبط بالفعل إلى الدرجة الأدنى كل من نادي مصر، وطنطا قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.