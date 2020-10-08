بيراميدز المستفيد.. الزمالك يتراجع للمركز الثالث بتعادل سلبي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

فرض وادي دجلة التعادل السلبي دون أهداف على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ32 من مسابقة الدوري على ستاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده لـ62 نقطة في المركز الثالث، ويفقد المركز الثاني لصالح بيراميدز الذي وصل للنقطة 63، فيما رفع دجلة رصيده لـ35 نقطة، ويتبقى له نقطة وحيدة يحصدها للبقاء رسميًا لتفوقه على حرس الحدود في المواجهات المباشرة، مع فرضية فوز الأخير في مباراتيه المتبقيتين.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري الأبطال، مما يضع ضغطًا على الزمالك.

ويتبقى للزمالك مباراتان أمام حرس الحدود والإسماعيلي، فيما يتبقى لبيراميدز مواجهتان أمام الأهلي والمقاولون.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمد أبوجبل، حازم إمام، محمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة، وطارق حامد، ومحمد حسن، ومصطفى فتحي، وأحمد سيد زيزو، وكاسونجو، ومصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش، وحاتم محمد، وأحمد عيد، وإسلام جابر، ومحمد عبدالسلام، وكريم بامبو، ومحمد أوناجم، وعمر السعيد، ومحمد عنتر.

تفاصيل المباراة:

كاد دجلة يتقدم مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد انفراده بأبوجبل، ولكن تصدى الحارس وأنقذ الكرة؛ ليحافظ على نظافة شباكه. وتعرض مدافع دجلة خالد رضا لإصابة في الدقيقة 14؛ ليخرج ويحل بدلا منه عبدالرحمن بودي. وانطلق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 17 وأرسل كرة عرضية حولها كاسونجو رأسية تصدى لها محمد عبدالمنصف. وسدد زيزو تصويبة قوية في الدقيقة 21 تصدى لها عبدالمنصف. Advertisements استمر الضغط الزملكاوي لخطف هدف، فيما هدد دجلة مرمى الفريق الأبيض من خلال الهجمات المرتدة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي بداية الشوط الثاني أجرى الزمالك 3 تبديلات بنزول أحمد عيد، وإسلام جابر، وأوناجم بدلا من حازم إمام، ومحمد حسن، ومصطفى فتحي.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء، في الدقيقة 50.

وأنقذ أبوجبل تصويبة قوية من عبدالكبير الوادي؛ ليحولها لركنية.

وأنقذت العارضة مرمى عبدالمنصف من رأسية رائعة لكابونجو كاسونجو كادت تسكن شباك دجلة؛ ليخرج بعدها ويحل عمر السعيد بدلا منه.

وأنقذ عبدالمنصف رأسية رائعة لعمر السعيد ليتابعها بيكهام قبل ضغط مصطفى محمد ليحولها لركنية.

ضغط الزمالك خلال دقائق الوقت بدل الضائع السبعة، وسط تألق من دفاع دجلة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي.