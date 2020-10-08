يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 2020/2019، لحساب الجولة 32.
يقام لقاء الزمالك ووادي دجلة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية.
تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت في بث مباشر، مع ستوديو تحليلي بحضور نخبة من أفضل المحللين الرياضيين المصريين.
يدخل الزمالك هذه المباراة وفي جعبته 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، أقل بنقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
وفاز بيراميدز على نادي مصر ليلة أمس الاربعاء بهدف دون رد، ليرفع من حرارة المنافسة على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
وكانت آخر مواجهة رسمية جمعت الزمالك بنادي وادي دجلة في الدوري المصري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 28 يناير الماضي، علمًا بأنهما تعادل من دون أهداف في لقاء ودي يوم 26 يوليو الماضي.
اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري يلا شوت
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري “رابط يلا شوت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.