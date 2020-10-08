بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 2020/2019، لحساب الجولة 32.

يقام لقاء الزمالك ووادي دجلة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت في بث مباشر، مع ستوديو تحليلي بحضور نخبة من أفضل المحللين الرياضيين المصريين.

يدخل الزمالك هذه المباراة وفي جعبته 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، أقل بنقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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وفاز بيراميدز على نادي مصر ليلة أمس الاربعاء بهدف دون رد، ليرفع من حرارة المنافسة على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وكانت آخر مواجهة رسمية جمعت الزمالك بنادي وادي دجلة في الدوري المصري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 28 يناير الماضي، علمًا بأنهما تعادل من دون أهداف في لقاء ودي يوم 26 يوليو الماضي.

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