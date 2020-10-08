تشكيلة الزمالك الأساسية أمام وادي دجلة في الدوري المصري “ظهور عبدالغني”

أعلن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو عن تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة وادي دجلة التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم 8-10-2020، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

ودفع البرتغالي باتشيكو، بالحارس محمد أبوجبل، ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، فيما يشارك محمد عبدالغني على حساب محمود علاء في مركز المساك، وبجواره محمود حمدي “الونش”.

وفي وسط الملعب، يشارك محمد حسن ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، في ظل ايقاف فرجاني ساسي.

وفي الهجوم، دفع البرتغالي باتشيكو، بالثنائي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد، ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، لكن الكونغولي سيشارك على الطرف الأيسر.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، كابونجو كاسونجو

الهجوم: مصطفى محمد.

دكة الزمالك

محمود جنش وحاتم محمد وأحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد عنتر.