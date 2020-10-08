بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 2020/2019، لحساب الجولة 32.
يقام لقاء الزمالك ووادي دجلة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية.
تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت في بث مباشر، مع ستوديو تحليلي بحضور نخبة من أفضل المحللين الرياضيين المصريين.
يدخل الزمالك هذه المباراة وفي جعبته 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، أقل بنقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
وفاز بيراميدز على نادي مصر ليلة أمس الاربعاء بهدف دون رد، ليرفع من حرارة المنافسة على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
وكانت آخر مواجهة رسمية جمعت الزمالك بنادي وادي دجلة في الدوري المصري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 28 يناير الماضي، علمًا بأنهما تعادل من دون أهداف في لقاء ودي يوم 26 يوليو الماضي.
الزمالك 0-0 وادي دجلة
ستاد القاهرة الدولي
الدوري المصري (الجولة 32)
انتهت
- اهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري
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- تشكيلة الزمالك: محمد أبو جبل – محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبدالله جمعة – طارق حامد، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، كابونجو كاسونجو – مصطفى محمد.
- دكة بدلاء الزمالك: محمود جنش وحاتم محمد وأحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد عنتر.
- تشكيلة وادي دجلة: محمد عبد المنصف – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا – يعقوبو – محمد رضا – أحمد سعيد – محمد عبد العاطي -رفيق كابو – حسام عرفات – عبد الكريم الوادي.
- يدير هذا اللقاء الحكم “محمد صباحي”
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الشوط الأول
- انطلاق المباراة..
- 1″ سيطرة لنادي وادي دجلة في بداية المباراة، حيث يسعى لتسجيل هدف والمنافسة على نقاط المباراة لمواصلة النجاة من صراع الهبوط إلى الدرجة الثانية.
- 3″ ???? أووووووووووووووه…حارس الزمالك محمد أبو جبل يتعملق ويحرم التونسي رفيق كابو من هدف مؤكد.
- 3″ رفيق كابو استغل خطأ دفاعي فادح، ليتسلم الكرة وينفرد بالحارس، قبل أن يسدد بقوة، لكن أبو جبل يتعملق ويبعد الكرة في الوقت المناسب.
- 5″ توقف اللقاء بسبب إصابة لاعب الزمالك محمد عبد الغني بعد اصطدامه بمحمد أبو جبل داخل منطقة الجزاء في لعبة مشتركة
- 11″ ???? إصابة للاعب وادي دجلة “خالد رضا”..
- 12″ يبدو أن مدرب دجلة سيضطر لإجراء أول تغيير في المباراة..
- 13″ ???? بالفعل خروج خالد رضا ومشاركة عبد الرحمن بودي بدلاً منه في تشكيلة وادي دجلة
- 14″ الزمالك لا يزال بعيد كل البعد عن مرمى محمد عبد المنصف -حارسه السابق-.
- 16″ أووووووووووووووووه…رأسية سهلة جدًا من كاسونجو يُبعدها عبد المنصف دون مشكلة..
- 16″ الفرصة الماضية بدأت من أحمد سيد زيزو الذي أرسل كرة عرضية جميلة نحو كابونجو كاسونجو الذي لم يتعامل بطريقة مميزة مع الكرة لتضيع أول فرصة على الزمالك في المباراة.
- 25″ هدوء كبير في اللعب خلال هذه الدقائق..
- 32″ وقت مستقطع للحصول على راحة
- 40″ ???? أووووووووووووووه…رفيق كابو من جديد، ومحمد أبو جبل يتعملق ويتألق في إبعاد الكرة من أمام قدم المهاجم التونسي المشاكس..
- 45″ بداية الشوط الثاني .. الزمالك يجري الكثير من التبديلا لتحسين مستواه السيء الذي ظهر به في الشوط الأول
- 45″ نزول أحمد عيد ومحمد أوناجم وإسلام جابر في تشكيلة الزمالك بدلاً من حازم إمام وحمدي فتحي ومحمد حسن.
- 50″ ???? بطاقة صفراء جديدة في صفوف الزمالك من نصيب لاعب الوسط طارق حامد
- 52″ أوووووووووووووووووووه…فرصة ثالثة مؤكدة للتسجيل تضيع من وادي دجلة ..
- 52″ عبد الكبير الوادي مر بمهارة فردية عالية وسدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن الحارس محمد أبو جبل يتألق مرة ثالثة في هذه المباراة ويُبعد التصويبة إلى ركنية.
- 55” رأسية قوية من مهاجم الزمالك مصطفى محمد تمر فوق العارضة .. افتقدت التركيز تلك الكرة!
- 58” خطأ من مكان خطير لصالح وادي دجلة ارتكبه أحمد سيد زيزو.. ركلة حرة مباشرة من على خط ال18.
- 59” ???? بطاقة صفراء للاعب الزمالك “أحمد سيد زيزو” ..
- 59” الركلة الحرة سددت بشكل سيء من أحمد سعيد مرت من فوق الحائط البشري وذهبت خارج المرمى.
- 62” ???? تغييران في صفوف وادي دجلة بنزول “حسام عرفات ورجب عمران” بدلاً من محمد عبد العاطي ومروان حمدي
- 66″ أووووووووووووووه…فرصة رابعة مؤكدة للتسجيل تضيع من وادي دجلة!! ماذا يحدث لدفاع الزمالك
- 67” ???? إصابة للاعب المغربي “عبد الكبير الوادي”.. يبدو أنه لن يستطيع مواصلة اللعب
- 69” ???? بالفعل تغيير اضطراري جديد في وادي دجلة بخروج عبد الكبير الوادي ونزول “أحمد حسن”
- 71” مصطفى محمد يرد على محاولات دجلة بتصويبة بعيدة عن محمد عبد المنصف
- 79” تسديدة جديدة من رجب عمران تصل سهلة في يد حارس الزمالك أبو جبل..
- 85″ ???? العاااااااااارضة تنقذ مرمى وادي دجلة… عرضية جميلة من محمد أوناجم تصل إلى كاسونجو داخل منطقة الجزاء، يطير عليها كاسونجو ليضعها في العارضة..
- 86″ آآه..الحكم احتسبها تسلل على كاسونجو..
- 86″ تغيير بخروج كاسونجو ونزول عمر السعيد.
- 90″ الحكم يضيف 7 دقائق كوقت بدل من ضائع
- 92″ أووووووووووووه…تصويبة طائشة من إسلام جابر فوق العارضة بعيدة بعد عرضية نموذجية من عبد الله جمعة
- 93″ أوووووووووووووووووووه…عبد المنصف ينقذ هدف مؤكد 100٪ للزمالك، أبعد رأسية في زاوية صعبة جدًا من عمر السعيد !!
- 93″ بوووووووووووم…عبد الله جمعة يطلق تصويبة من 30 ياردة قوية فوق العارضة
- 94″ ضغط غير عادي من الزمالك في هذه الأثناء
- 97″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 0/0.
- مباراة تكتيكية ، لم نر فيها الكثير من اللمحات الفنية
- الزمالك تحسن مردوده في الشوط الثاني .. وكاد يسجل لولا التصدي الأسطوري من عبد المنصف
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