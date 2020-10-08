كورونا تُعاند زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي الخميس أن نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لا يزال مصابًا بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج الأختبارات التي خضع لها إيجابية.

ويبدو أن إبراهيموفيتش لن يلحق بدربي مدينة ميلانو ضد الجار إنتر في 17 أكتوبر الحالي. ويتعين على ابراهيموفيتش، الذي دخل الحجر الصحي قبل أسبوعين بعد أكتشاف إصابته بالفيروس، ان يحصل على نتيجة سلبية مرتين ليتمكن من العودة الى تشكيلة ميلان.

من جانب آخر، أعلن إنتر أن لاعبي الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان وروبيرتو غاليارديني مصابان هما الأخران بـ”كوفيد-19″.

ويواصل المدافع البرازيلي ليو دوارتي، الذي كان اختباره الأخير إيجابيًا أيضًا، الحجر الصحي، فيما جاءت نتائج بقية اللاعبين سلبية وفقًا لما ذكره النادي.

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وكان النادي اللومباردي قد أعلن في 24 سبتمبر الماضي أن “إيبرا” مصاب بفيروس “كوفيد-19″، ليغيب عن أربع مباريات نجح فيها زملاؤه بتحقيق الأنتصار فيها.

وعلى الرغم من غيابه، حقق ميلان بداية جيدة هذا الموسم، بأحتلاله المركز الثاني في الدوري الإيطالي بعد فوزه في مبارياته الثلاث وبلوغه دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا والمثير للجدل والمعروف بتصريحاته النارية قبل قرابة أسبوع مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي وهو يتدرب في المنزل.

وكان اللاعب قد مدد عقده مع ميلان لموسم واحد مقابل سبعة ملايين يورو (8,3 مليون دولار).