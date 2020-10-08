الامارات | الفجيرة يهزم عجمان في ذهاب كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يهزم عجمان في ذهاب كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفجيرة على عجمان بهدف نظيف وذلك في المباراة التي اقيمت في استاد الفجيرة الفجيرة الدولية ضمن منافسات الذهاب للجولة الاولى لكأس الخليج العربي وبذلك يحقق الفجيرة اول انتصار له في الموسم الحالي.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب التي ستقام بتأريخ الثاني عشر من نوفمبر المقبل في استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان.

تقدم الفجيرة بالهدف الاول في الدقيقة (36) بهدف سجله مدافع عجمان وليد اليماحي في مرماه وذلك بعد تسديدة قوية للتونسي فراس بالعربي من على مشارف منطقة الست ياردات حاول مدافع عجمان وليد اليماحي ابعاد الكرة الا انه سددها الى ظهر حارس المرمى لترتد وتعانق الشباك.

وشهدت المباراة طرد مدرب عجمان المصري ايمن الرمادي قبل نهاية الشوط الاول بثواني بعد اعتراضه على عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد اعثار لاعب الفريق المغربي عصام فائز، واثبتت الإعادة التلفزيونية تعرض اللاعب لضرب من قبل مدافع الفجيرة الايفواري اولابي.

وفي الشوط الثاني كاد فراس بالعربي تسجيل الهدف الثاني لولا تأخره بالتسديد (53).

وضاعت على عجمان فرصتين لتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه البلجيكي وليام أوسو في الدقيقتين (76،79)، لم يحسن في الاولى التسديد برأسه الى المرمى وأخرى سددها اعلى العارضة.

وبالرغم من تبادل الهجمات بين الفريقين الا ان الشباك لم تهتز حتى نهاية المباراة بفوز الفجيرة.

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