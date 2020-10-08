شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج لسيف زاهر علي الهواء بسبب «أبو العلا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الإعلامي سيف زاهر، مقدم الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ووادي دجلة على قناة أون تايم سبورت، لموقف محرج، حيث داهم الوقت مقدم البرنامج وضيفيه المحللين أيمن يونس ومحمد أبوالعلا فيما بين الشوطين.
ورصدت كاميرا الاستوديو التحليلي سيف زاهر على الهواء مباشرة وهو يشير إلى محمد أبوالعلا بالانتهاء من حديثه بسرعة وعدم استكماله للانتقال مرة ثانية لنقل وبث أحداث الشوط الثاني ونقل الكلمة لمعلق المباراة بلال علام.
ولم ينتبه سيف زاهر لكونه داخل الكادر قبل أن يقوم بإشارته لأبوالعلا، الأمر الذي علق عليه العديد من الجماهير على السوشيال ميديا بعد وقوع زاهر وأبوالعلا في موقف محرج للغاية.
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