شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق نيمار بودية بوليفيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" أنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة كي يقرر ما إذا كان نيمار سيلعب أمام بوليفيا في أولى جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

ويستقبل المنتخب البرازيلي نظيره البوليفي في مستهل التصفيات، بينما داهمت آلام قوية نيمار في الفقرات القطنية مساء الأربعاء أجبرته على مغادرة المران ولا تزال مشاركته موضع شك.

ولم يستبعد طبيب المنتخب رودريجو لاسمار لحاق مهاجم باريس سان جيرمان بلقاء بوليفيا، لكنه لم يؤكد هذا الأمر بشكل قاطع.