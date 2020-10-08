شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسعى لتمديد عقد دي بروين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للحفاظ على نجمه البلجيكي كيفن دى بروين، لأطول فترة ممكنة، من خلال رغبته في تمديد عقد اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة اقتراب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى من تمديد تعاقد النجم البلجيكى كيفن دى بروين لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأضافت أن مانشستر سيتى أحرز تقدمًا قويًا في المفاوضات مع نجمه البلجيكي، بشأن توقيعه على عقد جديد مدته خمس مواسم.

وأوضحت الصحيفة أن دى بروين يسعى للتوقيع على تمديد عقده لمدة عامين إضافيين على عقده الحالى، ومن المتوقع أن يتجاوز راتبه قيمة 300 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، مع مكافآت إضافية، حيث ينتهى عقد دى بروين الحالى مع مانشستر سيتي في صيف 2023.