شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي الرياضي في «الكالتشيو» يؤجل حسم مصير لقاء يوفنتوس ونابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وفقا لشبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»، أجل القاضي الرياضي في إيطاليا، حسم مصير مباراة يوفنتوس ونابولي، التي كانت مقررة ضمن الجولة الثالثة من الكالتشيو، وأُلغيت بعدما منعت سلطات المدينة الجنوبية فريقها من السفر إلى تورينو، لوجود إصابات بكورونا في صفوف البارتينوبي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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