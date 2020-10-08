شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت يقترب من العودة لصفوف يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع "توتو ميركاتو"، عن اقتراب دي ليخت من العودة إلى لصفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول المدافع الهولندي في المرحلة الأخيرة من التأهيل.
وأضاف التقرير، أن الهولندي يستهدف العودة للمشاركة في المباريات رفقة يوفنتوس في 8 نوفمبر المقبل، عندما يصطدم البيانكونيري بنظيره لاتسيو.
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