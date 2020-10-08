شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يضم 22 لاعبًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على 22 لاعبا، للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام سموحة في الديربى السكندرى ضمن مباريات الأسبوع 32 بالدورى والمقرر لها الثامنة مساء على استاد الاسكندرية.

واللاعبون هم عماد السيد وعمرو خليل ومحمود شعبان وأسامة العزب واسلام جمال ومروان النجار والسيد سالم وصبرى رحيل وكريم الديب وأحمد نبيل مانجه وهشام محمد وأحمد راشد ومحمد الصباحى ويوسف حسن وأيمن غباشى ورزاق سيسيه وخالد قمر وعادل نيمار وعبدالغنى محمد ومروان عطيه وبلال السيد.

ويغيب عن الإتحاد السكندرى في المباراة كل من محمود الزنفلى وخالد الغندور وأحمد رفعت وعمر الميدانى ومحمود رزق ومحمد انور وايمانويل اوكوى.