شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الزمالك يدعمون مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع عدد ناشئو نادي الزمالك لافتات دعم للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي ضد قرار اللجنة الأوليمبية وذلك على هامش مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام وادي دجلة. ورفع اللاعبون لافته تحمل تأييد لرئيس نادي الزمالك وهتفوا كلنا مرتضى منصور ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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