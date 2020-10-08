شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون «دراجتك صحتك» بكفر الشيخ بمشاركة 300 متسابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مدينة كفر الشيخ، صباح الغد الجمعة، ماراثون الدراجات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدوله تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجيع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مشيراً إلى أن مدينة كفر الشيخ ستشهد ماراثون الدراجات، بمشاركة 300 متسابقاً، وسيتم تكريم 25 فائزاً، مقدماً التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم ولرجال قواتنا المسلحة بمناسبة انتصارات اكتوبر.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن تنفيذ مبادرة «لياقتك مناعتك.. درجاتك صحتك،» تأتي في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم، وتهنئة مقدمة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور ،و عودة الأرض ،والكرامة على أيدي قواتنا الباسلة .

وأضاف عزت، أن الماراثون سينطلق في الثامنة والنصف صباحًا من ميدان الملك عبدالله «ميدان النسر» وحتى كمين القرضا والعودة بمشاركة 300 شاب وفتاة ورواد أعضاء مراكز الشباب بالتزامن مع انطلاق السباق بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، سيتم تقسيم المشاركين في حارات منظمة ترتبط بألوان التيشيرت ليصمم المشاركين علم مصر بألوانه، استعدت مديرية الشباب والرياضة فنيا وتنظيميا بشكل متميز يليق باسم المحافظة، وابتهاجا بذكرى نصر اكتوبر المجيد، يتم تكريم 25متسابقاً من الفائزين، ومنحهم مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه تحفيزا للتنافس الرياضي.

Advertisements