شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخفلية تخرج كورتوا من معسكر بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، معسكر منتخب بلاده، صباح اليوم الخميس، بداعي الإصابة. ووفقا لصحيفة «ماركا»، فإن كورتوا شعر بآلام في العضلة الخلفية، ولذلك عودته لفريقه ريال مدريد، مجرد إجراء احترازي.
وأضافت الصحيفة «تيبو كورتوا سيكون قادرًا على خوض المباراة المقبلة لريال مدريد ضد قادش في الليجا». وسيغيب كورتوا عن مواجهتي منتخب بلاده ضد إنجلترا وأيسلندا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
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