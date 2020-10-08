شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين يورو تمنع مدرب فالنسيا من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خافي جارسيا، مدرب فالنسيا، استمراره في قيادة الفريق، الذي يعاني من البداية الباهتة هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن استمرار المدرب في منصبه يأتي بسبب غرامة قدرها 3 ملايين يورو، كان سيتعين عليه دفعها حال رحيله عن الفريق.

وكان جارسيا، الذي تم تعيينه مدربًا لفالنسيا في يوليو الماضي، أبلغ مجلس إدارة النادي بأن اعتزامه التقدم باستقالته، بعدما استغنى الفريق عن عدد من عناصره الأساسية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان من بينهم فيران توريس وداني باريخو ورودريجو مورينو، دون أن يتم تعويضهم بصفقات أخرى.