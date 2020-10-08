شكرا لقرائتكم خبر 2.5 مليار ريال لدعم الأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الرياضة أمس إطلاق استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، قالت مصادر «إن إجمالي ما تم رصده لتحفيز الأندية على مدار عام كامل يتجاوز مبلغ الـ2.5 مليار ريال الذي أعلن عنه وزير الرياضة خلال العام الماضي، بهدف تشغيل وتطوير الأندية لضمان استدامتها إداريا وماليا».

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود ومستمر للقطاع الرياضي، مؤكدا أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية، كانت بفضل من الله، ثم بما حظي به هذا القطاع من اهتمام كبير، تحققت من خلاله للمملكة قفزات كبرى على مختلف الأصعدة.

وأضاف «نواصل العمل على تطبيق استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، وسنسعى لتحقيق كل التطلعات التي ستقودنا لبناء مستقبل رياضي بأجيال ستسهم في صناعة الإنجاز للوطن الغالي».

وتضمنت استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، رفع مستوى تقييم الحوكمة لأندية دوري المحترفين، لتصبح 7 نقاط بدلا من 5 مقارنة بالعام الأول، إضافة إلى تطبيق تقييم الحوكمة للمرة الأولى لأندية الدرجة الأولى من خمس نقاط.

وتقوم استراتيجية دعم الأندية على مبادرة تحسين الحوكمة العامة للأندية، حيث سيقيم الدعم المستحق من خلال نظام النقاط الموحد بواقع (100) نقطة لكل رياضة، لتكون قيمة النقطة الواحدة (320) ألف ريال، متاحة لـ170 ناديا تنطبق عليها المعايير الخاصة بالاستراتيجية.

وضمت استراتيجية دعم الأندية عددا من المعايير الخاصة والمستحدثة، منها إطلاق مبادرة جديدة بمسمى مبادرة (الحضور الجماهيري)، التي ستوفر تمويلا ماليا للأندية في حال نجحت جماهيرها في تحقيق حضور كاف في مباريات الدوري وفق معايير محددة، بحيث تحصل الأندية على دعم متزايد قدره مليون ريال كحد أقصى، وبواقع 66,666 ريالا لكل 1000 مشجع، وصولا إلى 15 ألف مشجع كحد أقصى لاستحقاق هذا الدعم، وذلك بهدف التحفيز لزيادة الحضور الجماهيري وتعزيز مشاركة المشجع بشكل فعال.