الهلال يبقي باهبري تجنبا للمخالصة

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على ذات الصعيد أجرى باهبري يوم أمس الكشف الطبي الذي فرضته إدارة النادي على جميع اللاعبين، استعدادا للموسم المقبل الذي سينطلق في 17 أكتوبر الحالي، وذلك بعد فترة الراحة التي منحت لجميع اللاعبين، عقب استبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، نتيجة إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا COVID-19، وتأخر بعض اللاعبين للعودة للرياض عقب فترة الحجر التي فرضت عليهم في الدوحة عقب المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة.وكان باهبري قد تلقى باليومين الماضيين عددا من العروض من أندية الاتحاد والشباب والاتفاق والوحدة التي طلبت ود اللاعب في حال تم إنهاء أموره مع الهلال.
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