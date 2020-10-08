عبارة غير أخلاقية تغرم السهلاوي 50 ألفا

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ورد السهلاوي، لاعب القادسية والنصر السابق، عقب خروج فريقه التعاون من دور الـ16 بدوري أبطال آسيا أمام النصر في حسابه بموقع «تويتر» على إحدى المعلقات ردا «حمل إيحاء غير أخلاقي»، وهو ما جعل لجنة الانضباط تتدخل بحسب أنظمتها كون السهلاوي لاعبا محترفا بأحد الأندية السعودية.كما أصدرت اللجنة قرارا بقبول احتجاج نادي الاتحاد على نادي الشباب بسبب مشاركة لاعب الشباب حمود العنزي بشكل غير نظامي، وتم إلغاء نتيجة المباراة واعتبار الشباب خاسرا بنتيجة 3/0 لصالح نادي الاتحاد، وقررت اللجنة إيقاف إداري فريق الشباب حسين معاذ لمدة شهرين.
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