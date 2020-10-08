شكرا لقرائتكم خبر عالميات يتسابقن نحو أول بطولة جولف نسائية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت سفيرة جولف السعودية، اللاعبة الدولية إيمي بولدن، عن شغفها الشديد للمشاركة في أول بطولة جولف محترفة للسيدات تستضيفها المملكة، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، على ملاعب «رويال غرينز» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي وصفتها بأنها مميزة وتخلق منافسة قوية.

وأشادت إيمي في فيديو بثته أخيرا بالاتحاد السعودي للجولف، مؤكدة فخرها بتمثيل جولف السعودية عالميا، قائلة «أعرف مدى حرصهم واهتمامهم بتطوير لعبة الجولف، وأتمنى أن ننجح سويا في إلهام جيل جديد من اللاعبين»، ودعت اللاعبة الدولية المهتمين باللعبة إلى اللقاء في السعودية قريبا، وتعد إيمي بولدن لاعبة جولف محترفة من ويلز البريطانية.

من جانبها، أكدت النجمة الإنجليزية تشارلي هول مشاركتها في منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وفي بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق، وتنضم هول لقائمة اللاعبات العالميات المشاركات، ومنهن مواطنتها «جورجيا هال» الفائزة بلقب كأس سولهايم، والتي أعلنت مشاركتها في وقت سابق.

وستعود هول صاحبة الـ24 عاما للشرق الأوسط باحثة عن إنجازها الثاني في المنطقة بعد أن كانت قد حققت لقب بطولة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» المفتوحة لجولف السيدات بمدينة أبوظبي في العام الماضي.

وتستعد المملكة لاحتضان أول بطولة عالمية بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيقام الحدث غير المسبوق، والذي يعد أول بطولة نسائية دولية للجولف تقام على أرض المملكة بجوائز تبلغ مليون دولار، في حين تقام البطولة الأخرى «البطولة السعودية النسائية الدولية للفرق السعودية الدولية لفرق السيدات» في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.