شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يختار 22 لاعبا بقائمة الاتحاد لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على 22 لاعبا، للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداد لمباراة الغد أمام سموحة فى الديربى السكندرى ضمن مباريات الأسبوع 32 بالدورى والمقرر لها الثامنة مساء على استاد الاسكندرية، واللاعبون هم عماد السيد و عمرو خليل ومحمود شعبان و أسامة العزب واسلام جمال ومروان النجار و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب وأحمد نبيل مانجه و هشام محمد و أحمد راشد و محمد الصباحى ويوسف حسن وأيمن غباشى و رزاق سيسيه و خالد قمر و عادل نيمار و عبد الغنى محمد و مروان عطيه و بلال السيد.

ويغيب عن الإتحاد السكندرى فى المباراة كل من محمود الزنفلى و خالد الغندور وأحمد رفعت و عمر الميدانى و محمود رزق و محمد انور و ايمانويل اوكوى.

من ناحية أخرى، علق محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري، على العقوبة الصادرة في حقه من قبل لجنة الانضباط بايقافه 6 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه، قائلاً خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "عقوبتي من لجنة الانضباط لا أعلم لماذا وصلت لهذه الدرجة وأنا لم اعتدي على الحكم أو أقترب منه، ما حدث أني كنت منفعل بسبب أحداث المباراة ولكن أقدر كل الحكام وفي النفق المؤدي لغرفة الملابس قلت له (حضرتك راضي عن اللي انت عملته) ولم أتلفظ بأي ألفاظ".

أشار محمد إبراهيم: "لم أتلفظ لإبراهيم نور الدين ممكن زعيق وهو طردني مش عشان بزعق ولكن بعد ما شوطت الكورة خلال المباراة كان اداني الكارت الأصفر الأول ثم بعد ذلك الطرد".

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أردف المدرب العام لزعيم الثغر: "موضوع التظلم على عقوبتي في يد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وهي عقوبة كبيرة للغاية، وأنا رد فعل للأحداث التي وقعت في المباراة وانفعلت بسبب ركلة الجزاء التي احتسبها لطلائع الجيش الثانية لأني شايف مفيهاش حاجة خالص".

وكانت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أرسلت احتجاجاً رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراته أمام طلائع الجيش والتي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين وطالب النادي السكندري مسئولو لجنة الحكم بعدم إسناد أي مباراة لنور الدين يكون طرفها فريق الاتحاد السكندري.

وتضمنت الشكوي التى أرسلها نادي الاتحاد إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام أن نور الدين لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها أحتساب ركلتى جزاء للفريق المنافس مشكوك في صحتهما و قد ساهمت هذه الأخطاء التحكيمية فى أضاعت نقطتين كانت ستعزز موقف الفريق بجدول المسابقة .

وأكد الاتحاد في شكواه أن الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام اقر بأن ضربة الجزاء الثانية لفريق طلائع الجيش غير صحيحة على الإطلاق ، كذلك عدم وضوح ركلة الجزاء الأولى التي أحتسبت ضد الفريق وأكدت الإعادة التليفزيونية ذلك.

وعبر مجلس إدارة النادى من خلال الاحتجاج الرسمي عن بالغ أستيائه من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بقراراته بشكل كبير في إنتهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق و فقد نادى الاتحاد السكندرى لنقطتين كانت في المتناول كذلك طالبت إدارة النادى بعدم أسناد أي مباراة مستقبلاً يكون طرفها نادى الاتحاد السكندرى لإبراهيم نور الدين.