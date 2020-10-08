شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى محترفى اليد للموسم المحلى 2020/ 2021 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية ، حيث فاز كلا من ، طلائع الجيش على سموحة25 / 23 والزمالك على أسيوط الرياضى 40 / 19 وحدائق الأهرام على بترول أسيوط 27 / 19 فى المجموعة الأولى، فيما شهدت المجموعة الثانية ، فوز كلا من ، الأهلى على بورسعيد 37 / 26 وسبورتنج على الأوليمبى 35 / 25 والبنك الأهلى على أصحاب الجياد 29 / 25 .

وتشهد جولة 12 نوفمبر لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد