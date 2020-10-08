شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز على بدلاء دجلة 1/0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين الفوز على بدلاء نادى وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وأحرز هدف منتخب الشباب أسامة فيصل بداية الشوط الأول، ودفع المدير الفني لشباب مصر باللاعبين المنضمين حديثا مثل حازم هاني وياسين مرعي وفاضل شريف وحمزة علاء وأسامة فيصل للوقوف علي مستواه البدني والفني بالإضافة الي بعض العناصر الجديدة.

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بدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء لحراسة المرمي مؤمن عوض وحسام عبد المجيد عبد الرحمن عشري ومحمد اشرف للدفاع ياسين مرعي وحازم هاني ومحمد وجدي للوسط اسامة فيصل وحسام حسن وفاضل شريف في خط الهجوم

من المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته صباح بعد غدا السبت علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل.