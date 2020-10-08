شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي يقود قائمة برشلونة لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، قائمة الفريق التي ستخوض دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتى ضمت القائمة كلا من: شتيجن - نيتو - إيناكي بينيا - تيناس - دست - بيكيه - أراوخو - لينجليت - ألبا - أومتيتي - فيربو - مينجويزا - بوسكيتس - ألينيا - بيانيتش - بويج - ماتيوس فرنانديز - روبرتو - دي يونج - موريبا - جريزمان - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - كوتينيو - بيدري - ترينكاو - فاتي - كونراد دي لا فوينتي. يذكر أن برشلونة يتواجد ضمن المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، رفقة كل من يوفنتوس ودينامو كييف وفيرينتسفاروش. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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