شكرا لقرائتكم خبر عن الأرسنال يطرد مسعود أوزيل من قائمة التشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرد فريق الأرسنال، بقيادة مدربه أرتيتا، النجم الألماني مسعود أوزيل، من قائمة الفريق الرسمية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، مما يؤكد وجود مشاكل بين اللاعب والجهاز الفني.
ويتقاضى أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن ذلك لم يمنع مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا من استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم أرتيتا أيضا، باستبعاد أوزيل من قائمة الفريق الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتوجب تسليمها لرابطة الدوري في غضون 10 أيام.
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