شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُجهز خطة لتحقيق حلم «بيريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ريال مدريد بدأ فى تحسين أموره المادية فى الوقت الحالى، تأهبًا للصفقة التى يحلم بضمها فلورنتينو بيريز، رئيس النادى، منذ سنوات.

ويتأهب ريال مدريد لضم كيليان مبابى من سان جيرمان الصيف المقبل، خاصة وأن عقده فى حديقة الأمراء ينتهى فى صيف 2022، كما كشفت العديد من التقارير عن طلب اللاعب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل بنهاية هذا الموسم.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد استعاد خدمات ثلاثة لاعبين معارين هذا الصيف وهم أندرى لونين وألفارو أودريوزولا ومارتن أوديجارد، مع ثقة زين الدين زيدان فى ماركو أسينسيو ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد.

ولم يشارك ريال مدريد فى الميركاتو الصيفى الحالى، واعتمد على بيع بعض من نجوم الفريق من أجل جنى الأموال، مثل خاميس رودريجيز الذى انتقل إلى إيفرتون (25 مليون يورو)، وسيرجيو ريجيلون إلى توتنهام (30 مليون يورو)، وأشرف حكيمى إلى إنتر ميلان (40 مليون يورو) وأوسكار رودريجيز إلى إشبيلية (13.5 مليون يورو)، إضافة إلى التخلص من راتب جاريث بيل الضخم، بإعارته إلى توتنهام.

وأصر فلورنتينو بيريز على اتباع سياسة التقشف هذا الصيف، بتقليص الرواتب إلى حد كبير، وتجميع أموال اللاعبين الراحلين، لمحاولة ضم مبابى الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ أن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع مبابى من موناكو قبل انضمامه لباريس سان جيرمان، أصبح المهاجم الفرنسى الهدف الأول لفلورنتينو بيريز.

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على جانب آخر، أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، هو الأفضل فى أوروبا حاليا.

وقالت الصحيفة إن كورتوا أقل الحراس استقبالًا للأهداف فى الدوريات المحلية الأوروبية، منذ يونيو الماضى، وهو موعد عودة كرة القدم من التوقف.

وخاض كورتوا 14 مباراة بقميص الريال فى الليجا، منذ استئناف النشاط، نجح فى فى الخروج بشباك نظيفة من 9 منها، أمام «فالنسيا، مايوركا، إسبانيول، خيتافى، أتلتيك بيلباو، ألافيس، ريال سوسيداد، بلد الوليد، ليفانتى»، بينما استقبل 6 أهداف فقط.

ويعد السلوفينى يان أوبلاك، حارس مرمى الجار أتلتيكو مدريد، أقرب المنافسين لكورتوا، حيث خاض نفس العدد من المواجهات، وخرج من 8 مباريات بشباك نظيفة، وتلقى 7 أهداف.

ويأتى فى المركز الثالث، الألمانى مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، الذى أبعدته الإصابة عن المباريات، لكنه يملك أرقامًا جيدة، فقد لعب 10 مواجهات بعد استئناف النشاط، وخرج بشباك نظيفة من 6 لقاءات، بينما استقبل 7 أهداف.

وخاض مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، 10 مباريات فى البوندزليجا، واستقبل 12 هدفًا، بينما حافظ على مرماه نظيفًا فى 6 لقاءات.

أما البرازيلى إيدرسون، حارس مانشستر سيتى، فلعب 13 مباراة فى الدورى الإنجليزى الممتاز، منذ يونيو الماضى، واستقبل 11 هدفًا، ولم تهتز شباكه فى 7 مواجهات. وأشارت إلى أن ريال مدريد لم يحاول التفاوض مع اللاعب على مدار 3 مواسم، حتى لا يغضب باريس سان جيرمان أو يفسد العلاقات الجيدة معه. لكن الصيف المقبل سيكون الوقت المناسب لطلب ضمه وتبقى موسم واحد فى عقده، ووقتها سيكون باريس مضطرا للموافقة خشية رحيله بعدها بموسم واحد مجانا.