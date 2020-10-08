شكرا لقرائتكم خبر عن غضب «نادال» بسبب جدول «رولان جاروس».. والأسطورة يتطلع لمعادلة رقم «فيدرر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أن أنهى مباراته فى دور الثمانية فى طقس بارد ورياح شديدة، أبدى رفائيل نادال تشككه فى قرار منظمى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بإقامة خمس مباريات على الأقل على الملعب نفسه على مدار اليوم.

وكانت مباراة نادال البطل 12 مرة فى رولان جاروس الأخيرة فى جدول مباريات الملعب الرئيسى وحين انطلقت مواجهته كانت الحرارة 13 درجة مئوية بينما كانت الرياح الباردة تزيل الرمال من أرضية الملعب الذى ترك المنظمون سقفه مفتوحا خلال اللقاء.

وقال نادال، فى مؤتمر صحفى بعد فوزه 7-6 و6-4 و6-1 على الإيطالى الشاب يانيك سينر «الطقس.. كان باردا للغاية للعب التنس. أعرف أن لاعبى كرة القدم يفعلونها طيلة الوقت لكنهم يتحركون دائما بينما نحن لاعبو التنس نتوقف ثم نعود وهناك توقف لتغيير الملعب».

بطولتى أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة، فإن هذه البطولات تقام خلال أشهر الصيف.

لكن بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام تأجلت من موعدها المعتاد فى مايو ويونيو الأكثر دفئا بسبب أزمة كوفيد- 19.

وقال اللاعب الإسبانى: «لا أدرى لماذا حقا تقام خمس مباريات على ملعب شاترييه اليوم. كانت هذه مخاطرة».

وزاد: «توقعت ذلك أمس عندما أرسلوا لى جدول المباريات لأن هناك فرصة أن تستغرق عدة مباريات الكثير من الوقت. وهذا ما حدث. هذا سوء حظ بالطبع».

Advertisements

وأضاف: «بالنسبة لى حاولت فقط التحلى بالصبر وتقبل كل شىء وأن أكون فى حالة إيجابية. وهذا ما فعلته».

وعلى الرغم من ذلك، أكد نادال أنه «فاز فى مباراة صعبة ضد منافس كبير».

وأردف «إنها بطولتى الثانية فى ستة أشهر، ويعد التواجد فى الدور قبل النهائى فى رولان جاروس خبرا جيدا.

مازلت على استعداد لتقديم أفضل ما لدى». وسيواجه نادال، حامل لقب آخر ثلاث نسخ فى البطولة، فى نصف النهائى الأرجنتينى دييجو شوارتزمان، الذى فاز فى وقت سابق على النمساوى دومينيك ثيم.

وعن منافسه القادم أكد نادال أن الأمر سيكون «صعبا».

جدير بالذكر أن الأرجنتينى تفوق على نادال فى آخر مباراة جمعتهما فى البطولة الأخيرة فى روما.

واختتم نادال بقوله «أقبل التحدى بحماس شديد».

ويتطلع نادال للقب الـ 13 رولان جاروس والـ 20 فى بطولات الجراند سلام، ليعادل السويسرى روجيه فيدرر، الذى غاب عن البطولة للإصابة.