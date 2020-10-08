الامارات | بالفيديو.. الفجيرة يشكر خط الدفاع الأول ويزين ملعبه بصور جمهوره

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الفجيرة يشكر خط الدفاع الأول ويزين ملعبه بصور جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نادي الفجيرة شكره لخط الدفاع الاول عرفانا بالجهود الجبارة التي بذلها خلال التصدي لفيروس كورونا كوفيدا 19، وذلك من خلال نصب لافتة كبيرة تم وضعها بشكل جميل في مدرجات الملعب وضمت عبارة مكتوب عليها (شكرا خط الدفاع الاول) اضافة الى صور عدد كبير من جمهور الذئاب وذلك في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن كأس الخليج العربي.

بدوره اكد المدير التنفيذي لشركة الفجيرة لكرة القدم عبد الله بن قانون ان هذه المبادرة اقل مايمكن ان يقدم لمنتسبي خط الدفاع الاول لدورهم الكبير في مكافحة فيروس كورونا ومعبرا عن سعادته للمبادرة وقال للامارات اليوم: نعتز بما قام به ابناء خط الدفاع الاول في دعم الحفاظ على سلامة ابناء المجتمع، ومضيفا تم ايضا وضع صور جمهور الفجيرة في المدرجات تقديرا واعتزازا بجمهور الذئاب.

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