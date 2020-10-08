الامارات | الجزيرة يدشن الموسم بخسارة مفاجئة من كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يدشن الموسم بخسارة مفاجئة من كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق الجزيرة اليوم لخسارة مفاجئة 2-1 من مضيفه كلباء في ملعب الأخير، وفي أولى مباريات الموسم الجديد، ضمن الدور الأول لكأس الخليج العربي. وأجل الفريقان الحسم إلى 12 نوفمبر المقبل على ملعب الجزيرة في استاد محمد بن زايد في أبوظبي. وكان التوغولي مالابا علامة فارقة بالنسبة لكلباء، خاصة وأنه صاحب هدفي الفوز.

واعتمد كلباء بشكل كبير على سرعة البرازيلي جونيور ومالابا وانطلاقات أحمد جشك، إذ سنحت أكثر من فرصة خطرة لصاحب الأرض في أول 20 دقيقة، أبرزها انفراد أحمد جشك بالمرمى، ولكن حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري تصدى ببراعة (4)، بينما ألغى الحكم هدفاً أحرزه جشك بداعي تسلل مالابا، الذي أهدر فرصة أخرى خطرة من تسديدة داخل منطقة الجزاء علت العارضة 19.

وفي الدقيقة 22 ترجم كلباء أفضليته، وأحرز مالابا الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماجد راشد، لينفرد التوغولي بالمرمى، ويسدد الكرة بمهارة في الشباك. أما الشوط الثاني فقد شهد تحسن أداء الجزيرة، وأحرز الصربي ميلوس كوسانوفيتش هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة (60). لكن مالابا عاد وأنهى المباراة لكلباء بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 90.

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