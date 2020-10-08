الامارات | النصر يهزم البطائح.. ويتصدر كأس الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم البطائح.. ويتصدر كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز النصر على البطائح بهدفين لصفر، في ختام الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، والتي اقيمت في قاعة نادي البطائح، بينما تعادل الحمرية مع الشارقة (4-4) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في صالة نادي الحمرية.

وبموجب هاتين النتيجتين تصدر النصر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه الشارقة 4 نقاط، بينما يتصدر شباب الاهلي المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط. وفي سياق متصل أعاد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني، وضمت كلا من الأعضاء حسن عباس الحمادي وشهاب احمد العوضي وخميس حسن الشامسي وعبدالله محمد الشحي، وعلي عمر البلوشي، وهشام محمد الزرعوني.

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