الامارات | لص يقتحم منزل رونالدو من المرآب.. ويسرق "قميص يوفنتوس"

شكرا لقرائتكم خبر عن لص يقتحم منزل رونالدو من المرآب.. ويسرق "قميص يوفنتوس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو لعملية سطو، وذلك في الوقت الذي كان فيه رونالدو يخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده أمس أمام إسبانيا على ملعب "أل فلادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وانتهت بتعادل سلبي.

وقالت صحيفة "دي ميل" البريطانية إن اللص استغل باب مرآب المنزل في مدينة ماديرا والذي كان مفتوحا خلال انشغال الأسرة وبسبب بعض أعمال الصيانة، وتسلل إلى المنزل، وقام بسرقة بعض المقتنيات الشخصية، بينها قميص لرونالدو مع فريق يوفنتوس، موقع من "الدون"، ولا يتعدى سعره 200 يورو.

وقالت إنه بعد فتح تحقيق في الواقعة، تعرفت الشرطة على ملامح اللص، وبدأت البحث عنه، خاصة بعد أن التقطت كاميرات المراقبة صورته.

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