شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما: رحيل كريستيانو رونالدو عن ريـال مدريد حررني من القيود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريـال مدريد، أنه غير من أسلوب لعبه، خلال وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الميرنجي، مشيرا إلى أنه يشعر بحرية أكبر حاليا.

ولعب رونالدو بقميص ريـال مدريد في الفترة بين 2009 و2018 حيث حقق كل الألقاب المحلية والقارية مع الميرنجي، بجانب العديد من الأرقام القياسية والألقاب الفردية.

وقال بنزيما، خلال تصريحاته تليفزيونية: بعد رحيل رونالدو أشعر بالحرية في أرض الملعب، وأحب أن ألمس الكرة وأن أشارك في اللعب، وفي وجود رونالدو كنت قد غيرت من أسلوبي، للعب من أجله.