شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يحذر من الدفع بفتحي أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الدكتور شادي السعدني، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي المصري، من الدفع بعماد فتحي، امام الإسماعيلي.

ويلتقي المصري، مع الإسماعيلي، " الجمعه "، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر للدوري.

وانتظم فتحي، في التدريبات الجماعية للمصري في برج العرب " الخميس "، بعد تماثله للشفاء من تمزق العضلة الخلفية.

وحدد علي ماهر، المدير الفني للفريق، برنامج تدريبي لفتحي، ليؤديه خلال اليومين المقبلين، علي ان يتم الدفع به تدريجياً في المباريات.