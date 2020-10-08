شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يحذر من الدفع بفتحي أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الدكتور شادي السعدني، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي المصري، من الدفع بعماد فتحي، امام الإسماعيلي.
ويلتقي المصري، مع الإسماعيلي، " الجمعه "، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر للدوري.
وانتظم فتحي، في التدريبات الجماعية للمصري في برج العرب " الخميس "، بعد تماثله للشفاء من تمزق العضلة الخلفية.
وحدد علي ماهر، المدير الفني للفريق، برنامج تدريبي لفتحي، ليؤديه خلال اليومين المقبلين، علي ان يتم الدفع به تدريجياً في المباريات.
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