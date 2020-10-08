شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة التي تنطلق في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز. ويضم التشكيل.. محمد أبوجبل في حراسة المرمى محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع. طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو في خط الوسط. مصطفى محمد في الهجوم. Advertisements بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وحاتم محمد وأحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد عنتر. الوضع في مصر

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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