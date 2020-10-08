شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيري يتخلص من كورونا ويطير مع سويسرا إلى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الخميس، إن نتيجة فحص الجناح شيردان شاكيري جاءت سلبية لكورونا، بعد يومين من نتيجة إيجابية لاختباره الأول.

ويسافر شاكيري (28 عاما) مع تشكيلة سويسرا إلى إسبانيا لخوض مباراة في دوري الأمم، يوم السبت، رغم أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقرر ما إذا كان بوسعه المشاركة في المباراة.

وأضاف الاتحاد السويسري أن مانويل أكانجي مدافع بوروسيا دورتموند يخضع للعزل، لكن لم تظهر عليه أي أعراض بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية أمس الأربعاء.

ويحل المنتخب السويسري، الذي خسر على أرضه أمام كرواتيا وديا أمس الأربعاء، ضيفا على ألمانيا في مباراة أخرى بدوري الأمم في 13 أكتوبرالجاري.

وانضم شاكيري، البعيد عن المشاركة مع ليفربول، إلى تشكيلة سويسرا لأول مرة منذ نهائيات دوري الأمم في يونيو الماضي.

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