شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الرقبة والكتف يهددان ميسرة ديوكوفيتش في رولان جاروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت الإصابات بظلالها على آمال نوفاك ديوكوفيتش بحصد لقبه الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وقال إنه عانى من ألم في الرقبة والكتف خلال انتصاره على الإسباني بابلو كارينيو بوستا في دور الثمانية أمس الأربعاء. ودخل المصنف الأول البالغ عمره 33 عاما المباراة وهو يضع ضمادة على رقبته وطلب وقتا للعلاج من مشكلة أعلى الكتف خلال المواجهة.

وبدا أن كارينيو بوستا سيحقق المفاجأة بعد فوزه بالمجموعة الأولى لكن ديوكوفيتش انتفض لينتصر 4-6 و6-2 و6-3 و6-4 ويتأهل للدور قبل النهائي في رولان جاروس للمرة العاشرة حيث سيواجه اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس في البطولة. وقال ديوكوفيتش "لم أشعر بحالة جيدة قبل نزول أرض الملعب. حدثت بعض الأشياء في الإحماء".