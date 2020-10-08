شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يؤكد جاهزية «أموتو» للمشاركة أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور شادي السعدني، طبيب الفريق الكروي الأول بنادي المصري، جاهزية أوستين أموتو للمشاركة أمام الإسماعيلي.

وتعرض أموتو لإصابة بارتجاج في المخ، خلال مشاركته أمام الزمالك، بعد اصطدامه في كرة مشتركة مع محمود علاء.

وشدد طبيب المصري على أن الأشعة التي أجريت للاعب أثبتت تماثله للشفاء من الارتجاج الخفيف الذي تعرض له.