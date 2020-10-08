شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. كورونا يصيب أونانا حارس مرمى أياكس إمستردام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب الدولي الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى أياكس، الذي أصيب في بداية أغسطس الماضي بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية في خلال شهرين. وسيغيب أونانا عن مباراة منتخب بلاده الودية المقرر لها غدا الجمعة، أمام اليابان في مدينة أوترخت بهولندا، وذلك حسبما أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وأعلن طبيب الاتحاد، ويليام نجاتشو، خلال مؤتمر صحفي أن لاعب الوسط بيير كوندي تأكد إصابته بالفيروس أيضا وتم خضوعه للعزل الصحي بجوار اللاعب المصاب أيضا مومي نجامالو. وأوضح الطبيب أن الإصابتين حدثت أثناء معسكر المنتخب في هولندا، لأن جميع اللاعبين كانت نتيجة اختباراتهم "PCR" سلبية عند وصولهم يوم الإثنين الماضي.

وتلقى النادي الهولندي خبر إصابة حارسه بمفاجأة كبرى، وذلك لأن أونانا كان واحدا من ضمن 13 لاعبا أصيبوا بالفيروس في بداية أغسطس/آب الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية.