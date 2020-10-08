شكرا لقرائتكم خبر عن ماريو جوتزه متمسك بالعودة لمنتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم الألماني ماريو جوتزه، الذي انتقل مؤخرا لأيندهوفن الهولندي، تمسكه بالعودة لمنتخب الماكينات مجددا. وخاض جوتزه 63 مباراة دولية، لكنه لم يشارك في فريق المدرب يواخيم لوف، منذ نوفمبر 2017.

وقال جوتزه، خلال تقديمه الرسمي بالنادي الهولندي، اليوم الخميس "بالتأكيد أريد العودة للمنتخب الألماني.. عمري 28 عاما فقط، لا تزال لدي طموحات كبيرة".

ووقع صاحب هدف الفوز بمونديال 2014 عقدا لمدة عامين مع أيندهوفن، أول أمس الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، بعد عدم تجديد عقده مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني. وأكد جوتزه أن "الهدف الرئيسي" هو العودة إلى اللياقة البدنية الكاملة، واللعب بصورة منتظمة مع أيندهوفن.