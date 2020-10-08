شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحاصر إنتر الإيطالي قبل مواجهة ميلان في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن رادجا ناينجولان وروبرتو جاليارديني، لاعبي إنتر ميلان، أصيبا بكورونا، ولن يشاركا.
ومن المقرر أن يلتقي إنتر مع ميلان، يوم 17 أكتوبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي.
يذكر أن إنتر يفتقد أيضًا خدمات ستيفانو سينسي أمام ميلان، بسبب طرد اللاعب في مباراة النيراتزوري الأخيرة ضد لاتسيو في الكالتشيو.
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