انجاز مميز للاعب كامافينغا مع منتخب فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

حقق إدواردو ​كامافينغا​ نجم خط وسط المنتخب الفرنسي ونادي رين انجازا فريدا ومميزا بعد ان سجل هدف منتخب بلاده الأول ضد أوكرانيا في اللقاء الدولي الودي الذي أقيم على ملعب فرنسا وانتهي بفوز الديوك الفرنسية بسبعة أهداف مقابل هدف.

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وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات أن كامافينغا أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المنتخب الفرنسي.

وسجل كافينغا في سن 17 عامًا و11 شهراً خلف موريس غاستيغر الذي سجل في مرمى منتخب سويسرا عام 1914 في سن الـ17 عامًا و5 أشهر.

يذكر ان كامافينغا كان ملاحقا من ريال الصيف الماضي.