- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انجاز مميز للاعب كامافينغا مع منتخب فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
حقق إدواردو كامافينغا نجم خط وسط المنتخب الفرنسي ونادي رين انجازا فريدا ومميزا بعد ان سجل هدف منتخب بلاده الأول ضد أوكرانيا في اللقاء الدولي الودي الذي أقيم على ملعب فرنسا وانتهي بفوز الديوك الفرنسية بسبعة أهداف مقابل هدف.
وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات أن كامافينغا أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المنتخب الفرنسي.
وسجل كافينغا في سن 17 عامًا و11 شهراً خلف موريس غاستيغر الذي سجل في مرمى منتخب سويسرا عام 1914 في سن الـ17 عامًا و5 أشهر.
يذكر ان كامافينغا كان ملاحقا من ريال الصيف الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر انجاز مميز للاعب كامافينغا مع منتخب فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.